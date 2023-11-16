У Повітряних Силах пояснили, чому складно збити шахеди

Мобільні вогневі групи збивають ударні дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Територія західної України, вже починаючи від Хмельниччин — це вже гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси, і це значно ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які збивають ударні іранські дрони "шахеди".

Відтак, вони виставлені ближче до самих обʼєктів, які можуть бути потенційно уражені.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За словами Ігната, прицільна дальність кулеметів, якими збивають шахеди, — до 2 км. А територія західних районів досить велика і потребує великої кількості мобільних груп, аби вони находили одна на одну і перекривали можливості прольоту БпЛА.

Тому мобільні групи виставлені ближче до самих обʼєктів, які можуть бути потенційно уражені.

"Якщо південь — це рівнини, то захід України — це вже гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. І все це вже починаючи із Хмельницької області. Стояти в полі і чекати, що повз тебе пролетить шахед на удачу — не варіант. Намагаємось максимально ефективно захистити обʼєкти, які є потенційною ціллю для ворога", — уточнив Ігнат.

Спікер ПСУ каже, що мобільні вогневі групи дають серйозний відсоток збиття, але найбільший все ж таки за зенітно-ракетними військами. Досить добре із шахедами справляється німецька установка Gepard. Проте радіус її роботи 4,5 км, що теж вважається невеликою відстанню.

"Маємо гарні новини від британців. Їхні новітні установки Terrahawk Paladin, які можуть працювати як на автомобільній платформі, так і на стаціонарній, і також захищати обʼєкт критичної інфраструктури. Завдяки інтелектуальній системі штучного інтелекту та оптичному наведенню Paladin уже без втручання людини, завдяки локаційному наведенню зможе виявити ціль та самостійно знищити її", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має два дивізіони Patriot на бойовому чергуванні станом на сьогодні. Проте, за його словами, нашій державі потрібно більше таких систем.