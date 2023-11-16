В Воздушных Силах объяснили, почему сложно сбить шахеды

Мобильные огневые группы сбивают ударные дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Территория западной Украины, уже начиная от Хмельнитчины, — это уже горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса, и это значительно усложняет работу мобильных огневых групп, сбивающих ударные иранские дроны "шахеды".

Следовательно, они выставлены ближе к самим объектам, которые могут быть потенциально поражены.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, прицельная дальность пулеметов, которыми сбивают шахеды, — до 2 км. А территория западных районов достаточно обширна и нуждается в большом количестве мобильных групп, чтобы они находили друг на друга и перекрывали возможности пролета БпЛА.

Поэтому мобильные группы выставлены ближе к объектам, которые могут быть потенциально поражены.

"Если юг — это равнины, то запад Украины — это уже горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. И все это уже начиная с Хмельницкой области. Стоять в поле и ждать, что мимо тебя пролетит шахед на удачу — не вариант. Стараемся максимально эффективно защитить объекты, являющиеся потенциальной целью для врага", — уточнил Игнат.

Спикер ПСУ говорит, что мобильные огневые группы дают серьезный процент ущерба, но самый большой — зенитно-ракетные войска. Достаточно хорошо с шахедами справляется немецкая установка Gepard. Однако радиус ее работы 4,5 км, что тоже считается небольшим расстоянием.

"Есть хорошие новости от британцев. Их новейшие установки Terrahawk Paladin, которые могут работать как на автомобильной платформе, так и на стационарной, и также защищать объект критической инфраструктуры. Она может выявить цель и самостоятельно уничтожить ее", — подытожил Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве по состоянию на сегодня. Однако, по его словам, нашему государству нужно больше таких систем.