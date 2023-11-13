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Ігнат розповів, як Україна підсилювала свою ППО

13 листопада 2023 06:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ігнат розповів про ППО України: ексклюзив
Навчання українських військових на ЗРК Patriot у США, березень 2023 року. Фото: FB/Повітряні Сили
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У жовтні 2022 року Україна отримала перші західні комплекси ППО — NASAMS та IRIS-Т.

Опісля повітряний захист почав нарощуватись, надійшли додаткові установки — Patriot, SAMP/T. Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура велика, але для надійного захисту країни.

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Про це Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, радянські системи повітряного захисту потроху витісняються західними. Надалі основою ППО України стануть установки NASAMS, IRIS-Т, SAMP/T та Patriot. Це буде основа зенітно-ракетних військ Повітряних Сил.

"До речі, Iris-Т має чудовий радар, який працює з іншими системами. Навіть горобця побачить за багато десятків кілометрів. Це дійсно гарна німецька система. Наразі всі наші ЗРК ідуть в бій через велику кількість засобів повітряного нападу. Тільки шахедів у вересні було 500", — уточнив речник ПСУ. 

Наразі, за його словами, Повітряні війська готуються відбивати російські атаки, якими ворог намагатиметься вразити українську інфраструктуру. Обладнуються додаткові позиції, маскувальні речі, прораховуються ризики, нові тактичні прийоми, аби заставати ворога зненацька.

"Ми у готовності 24/7. Для досягнення успіху, потрібне нестандартне мислення. І ці нові підходи дозволять нам протиядіти противнику, який переважає нас технічно та кількісно", — підсумував він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має два дивізіони Patriot на бойовому чергуванні станом на сьогодні. Проте, за його словами, нашій державі потрібно більше таких систем.

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