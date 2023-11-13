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Игнат рассказал, как Украина усиливала свою ПВО

13 ноября 2023 06:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Игнат рассказал о ПВО Украины: эксклюзив
Обучение украинских военных на ЗРК Patriot в США, март 2023 года. Фото: FB/Воздушные Силы
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В октябре 2022 года Украина получила первые западные комплексы ПВО – NASAMS и IRIS-Т.

Затем воздушная защита начала наращиваться, поступили дополнительные установки — Patriot, SAMP/T, Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура обширная, но для надежной защиты страны ее маловато.

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Об этом Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, советские системы воздушной защиты постепенно вытесняются западными. В дальнейшем основой ПВО Украины станут установки NASAMS, IRIS-Т, SAMP/T и Patriot. Это будет основой зенитно-ракетных войск Воздушных Сил.

"Кстати, у Iris-Т отличный радар, работающий с другими системами. Даже воробья увидит за много десятков километров. Это действительно хорошая немецкая система. Сейчас все наши ЗРК идут в бой из-за большого количества средств воздушного нападения. Только шахедов в сентябре было 500", — уточнил представитель ПСУ.

По его словам, Воздушные войска готовятся отражать российские атаки, которыми враг будет пытаться поразить украинскую инфраструктуру. Оборудуются дополнительные позиции, маскировочные вещи, просчитываются риски, новые тактические приемы, чтобы заставать врага неожиданно.

"Мы в готовности 24/7. Для достижения успеха нужно нестандартное мышление. И эти новые подходы позволят нам противостоять противнику, который превосходит нас технически и количественно", — подытожил он.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве по состоянию на сегодня. Однако, по его словам, нашему государству нужно больше таких систем.

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