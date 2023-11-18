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"Калібри" можуть летіти до України довше: у ВМС назвали причини

18 листопада 2023 04:17
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У ВМС розповіли новини про пуски ракет калібр
Пуски крилатих ракет класу "Калібр". Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Крилаті ракети морського базування "Калібр" можуть летіти до України довше на 20-30 хвилин, якщо пуски будуть не із окупованого Криму, а із портів Новоросійська.

Туди росіяни відвели установки для ракетного пуску після успішних атак ЗСУ по базі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни рятують установки, які беруть участь у пусках крилатих ракет. Їх відвели до Новоросійська і відбазовують ще далі. Але логістику вони там ще не організували. Водночас вони накопичують ракети, і їхній ВПК працює у склад", — уточнив спікер ВМС.

Однак за його словами, ворог може запускати "Калібри" із Новоросійська, і це приблизно на 20-30 хвилин збільшить їх час підльоту до України.

Це даватиме ЗСУ час на реагування, розгортання ППО, підняття авіації. Однак через додаткову відстань у 300 км у ворога теж буде час на реагування та виявлення надводних цілей.

"У порту окупованого Севастополя досі залишаються великі десантні кораблі, сторожові та патрульні. Але вони стоять у бухтах і намагаються не виходити зайвий раз на зовнішній рейд. Коли роблять це, періодично шкодують", — підсумував спікер ВМС.

Нагадаємо, спікер Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як Україна розбудовує власний флот з нуля. За його словами, за останні півтора року сталося багато змін.

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