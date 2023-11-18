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"Калибры" могут лететь к Украине дольше: в ВМС назвали причины

18 ноября 2023 04:17
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ВМС рассказали новости о пусках ракет калибр
Пуски крылатых ракет класса "Калибр". Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могут лететь к Украине дольше на 20-30 минут, если пуски будут не из оккупированного Крыма, а из портов Новороссийска.

Туда россияне отвели установки для ракетного пуска после успешных атак ВСУ по базе Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне спасают установки, участвующие в пусках крылатых ракет. Их отвели в Новороссийск и отбазируют еще дальше. Но логистику они там еще не организовали. В то же время они накапливают ракеты, и их ВПК работает в склад", — уточнил спикер ВМС.

Однако, по его словам, враг может запускать "Калибры" из Новороссийска, и это примерно на 20-30 минут увеличит их время подлета в Украину.

Это будет давать ВСУ время на реагирование, развертывание ПВО, поднятие авиации. Однако из-за дополнительного расстояния в 300 км у врага тоже будет время на реагирование и обнаружение надводных целей.

"В порту оккупированного Севастополя до сих пор остаются большие десантные корабли, сторожевые и патрульные. Но они стоят в бухтах и стараются не выходить лишний раз на внешний рейд. Когда делают это, периодически жалеют", — подытожил спикер ВМС.

Напомним, спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как Украина строит собственный флот с нуля. По его словам, за последние полтора года произошло много изменений.

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