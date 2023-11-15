Конференція ReBuild Ukraine у Варшаві — підсумки першого дня

Стенд на конференції ReBuild Ukraine. Фото: Новини.LIVE

У Варшаві пройшов перший день другої міжнародної виставки та конференції ReBuild Ukraine, на якій представлено проєкти з відновлення України після руйнувань, завданих Росією. Провідні державні та приватні компанії працюють над залученням міжнародних інвестицій в Україну.

Команда Новини.LIVE також перебуває на конференції та розповідає ексклюзивні деталі з місця події.

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Відновлення України

Новини.LIVE поспілкувались з заступником міського голови Бахмута. На конференції ReBuild Ukraine він працював над залученням міжнародних партнерів до проєктів з розмінування та розчищення території громади.

"По розчищенню — це сотні тонн сміття, яке потім треба буде вивезти й переробити. Ми розуміємо, скільки це в тоннах та скільки техніки нам потрібно для розчищення територій і в які терміни виконувати", — розповів заступник мера Бахмута Олександр Марченко.

Також заступниця Державної інспекції архітектури та містобудування України Наталія Дюжилова розповіла про ситуацію з виробниками будівельних матеріалів в країні.

За період активних бойових дій виробництво у багатьох компаній зупинилось і дуже впав попит на будівельну продукцію. Але від початку війни вже відновилось понад 40% ринку.

"Наразі ми спостерігаємо відновлення роботи підприємств, проте є нагальні проблеми саме з персоналом, тому що дуже багато фахівців призвані до лав Збройних сил України. І це є одна з найкритичніших проблем", — поділилась Наталія.

Енергосистема України

Україна вже ввійшла в опалювальний сезон, і наразі проблем з енергопостачанням немає. Однак все може змінитись з посиленням обстрілів Росії. Про це Новини.LIVE розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

На відміну від попередньої зими, Україна має набагато сильніше ППО, тож ця зима може пройти легше. Також реалізовані пасивні системи захисту.

"Пасивний захист — це системи, які у разі влучання або уламків закривають відповідний тип обладнання. Я не можу ділитися деталями, але вони є абсолютно різні, і вони імплементовані як на об'єктах генерації, так і на об'єктах передачі електроенергії", — пояснив Герман Галущенко.

Найбільше Укренерго потребує більше ППО. Лише закрите небо зможе унеможливити руйнування української енергосистеми.

Залучення міжнародних інвестицій

Також на конференції ReBuild Ukraine українські компанії працювали над залученням інвестицій. І охочих вкласти гроші в Україну — багато.

Приміром, зі Швеції прибуло аж 47 компаній, готових до співробітництва. Про це Новини.LIVE повідомив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

"Зв'язки між Швецією та Україною на сьогодні є тісними. Ми працювали та вели бізнес разом протягом багатьох років та навіть десятиріч. Очевидно, що війна погіршила ситуацію — сьогодні вже не так просто вести бізнес з Україною, як раніше. Але попри це, я вірю, що є величезний потенціал, і ми побачили це й сьогодні", — розповів Йохан Форсселл.

Шведські компанії, які прибули на конференцію, готові співпрацювати у сфері інфраструктури, охорони здоров'я, зеленої трансформації та багатьох інших.

"Я думаю, Україна цікава нам, тому що в неї є великий потенціал у багатьох сферах і дуже багато чого має бути зроблено. Звісно, це й про відбудову того, що зруйнувала Росія, але не лише про це. Це також про трансформацію України у щось більш сучасне, більш стійке, більш зелене. Для цього ми маємо знайти шлях для залучення приватних капіталів, приватних інвестицій, приватних компаній", — додав шведський міністр міжнародного співробітництва.

Домовленості, укладені на конференції у Варшаві, можуть зіграти величезну роль в економічному відновленні та відбудові України.