Конференция ReBuild Ukraine в Варшаве — итоги первого дня

Стенд на конференции ReBuild Ukraine. Фото: Новини.LIVE

В Варшаве прошел первый день второй международной выставки и конференции ReBuild Ukraine, на которой представлены проекты по восстановлению Украины после разрушений, нанесенных Россией. Ведущие государственные и частные компании работают над привлечением международных инвестиций в Украину.

Команда Новини.LIVE также находится на конференции и рассказывает об эксклюзивных деталях с места события.

Читайте также:

Восстановление Украины

Новини.LIVE пообщались с заместителем мэра Бахмута. На конференции ReBuild Ukraine он работал над привлечением международных партнеров к проектам по разминированию и расчистке громады.

"По расчистке — это сотни тонн мусора, который потом нужно будет вывезти и переработать. Мы понимаем, сколько это в тоннах и сколько техники нам нужно для расчистки территорий и в какие сроки выполнять", — рассказал заместитель мэра Бахмута Александр Марченко.

Также заместитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Наталья Дюжилова рассказала о ситуации с производителями строительных материалов в стране.

За период активных боевых действий производство у многих компаний остановилось и сильно упал спрос на строительную продукцию. Но с начала войны уже восстановилось более 40% рынка.

"Сейчас мы наблюдаем возобновление работы предприятий, однако есть насущные проблемы именно с персоналом, потому что очень многие специалисты призваны в ряды Вооруженных сил Украины. И это одна из самых критических проблем", — поделилась Наталья.

Энергосистема Украины

Украина уже вошла в отопительный сезон и пока проблем с энергоснабжением нет. Однако все может измениться с усилением обстрелов России. Об этом Новини.LIVE рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

В отличие от предыдущей зимы, у Украины гораздо сильнее ПВО, поэтому эта зима может пройти легче. Также реализованы пассивные системы защиты.

"Пассивная защита — это системы, которые в случае попадания или обломков закрывают соответствующий тип оборудования. Я не могу делиться деталями, но они абсолютно разные, и они имплементированы как на объектах генерации, так и на объектах передачи электроэнергии", — объяснил Герман Галущенко.

Больше всего Укрэнерго нуждается в большем количестве ПВО. Только закрытое небо сможет сделать невозможным разрушение украинской энергосистемы.

Привлечение международных инвестиций

Также на конференции ReBuild Ukraine украинские компании работали над привлечением инвестиций. И желающих вложить деньги в Украину много.

К примеру, из Швеции прибыло 47 компаний, готовых к сотрудничеству. Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

"Связи между Швецией и Украиной на сегодня тесные. Мы работали и вели бизнес вместе на протяжении многих лет и даже десятилетий. Очевидно, что война ухудшила ситуацию — сегодня уже не так просто вести бизнес с Украиной как раньше. Но несмотря на это, я верю, что есть огромный потенциал, и мы увидели это и сегодня", — рассказал Йохан Форсселл.

Прибывшие на конференцию шведские компании готовы сотрудничать в сфере инфраструктуры, здравоохранения, зеленой трансформации и многих других.

"Я думаю, Украина интересна нам, потому что у нее есть большой потенциал во многих сферах и очень многое должно быть сделано. Конечно, это и о восстановлении того, что разрушила Россия, но не только об этом. Это также о трансформации Украины в что-то более современное, более устойчивое, более зеленое. Для этого мы должны найти путь для привлечения частных капиталов, частных инвестиций, частных компаний", — добавил министр международного сотрудничества.

Соглашения, заключенные на конференции в Варшаве, могут сыграть огромную роль в экономическом восстановлении и отстройке Украины.