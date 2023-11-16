Конференція ReBuild Ukraine з відновлення України у Варшаві — підсумки

Конференція ReBuild Ukraine. Фото: Facebook/ВЛУЖ

У Варшаві пройшла виставка та конференція ReBuild Ukraine. Безліч українських державних та приватних компаній продемонстрували результати своєї роботи, повʼязаної з відновленням України, та працювали над залученням міжнародних інвестицій.

Команда Новини.LIVE також відвідала конференцію та поспілкувалася з учасниками.

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Інвестиції в Україну

Незважаючи на складну економічну ситуацію під час війни в Україні, безліч міжнародних інвесторів проявляють бажання інвестувати в Україну та вірять, що ці інвестиції принесуть з часом плоди.

Про це Новини.LIVE розповів виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій Сергій Цівкач:

"Якщо ми говоримо про проактивний підхід Ukrinvest, ми звертаємо увагу в першу чергу на п'ять секторів: це агропереробка, це виробництво будівельних матеріалів, це логістика, це зелена трансформація, а також автомобільний сектор та сектор вироблення автомобільних приборів, батарей та електротранспорту".

Також на конференції ReBuild Ukraine були присутні безліч іноземних компаній, які вже інвестують чи готові інвестувати в Україну.

Зокрема, американська компанія Chicago Atlantic створила фонд Chicago Atlantic Trident. Це спеціальний інвестиційний фонд для народу України, створений для того, щоб допомогти створити відчутний вплив на соціальний розвиток і допомогти Україні перемогти у війні.

"Талановитий людський потенціал і природні ресурси, а також стійкість українського народу роблять Україну найкращим місцем для інвестування. Ми тут для того, щоб стимулювати зміни та створити більш сприятливе середовище для іноземних інвестицій", — розповів Новини.LIVE головний директор Chicago Atlantic Trident Метью Тейлор.

Тим часом компанія Kingspan, яка є глобальним виробником будівельних матеріалів та представлена у 80 країнах світу, планує інвестувати у завод на 20 000 квадратних метрів, який побудують на заході України.

"Це хороша можливість, оскільки ми просуваємося до миру, і коли ситуація стабілізується, з'явиться багато можливостей для міжнародних компаній прийти і зробити свій внесок у відновлення економіки", — сказав внутрішній юридичний радник Kingspan Ентоні Догерті.

Зміни в уряді України

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До того ж команді Новини.LIVE вдалося поспілкуватися з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, який також прибув на конференцію. Депутат анонсував зміни, які відбудуться найближчим часом в українському уряді.

"Хоча б одна вже є точно вирішена посада. Я не буду спойлерити, але буде найближчим часом в уряді одна посада міністра", — анонсував Арахамія. ​

Відновлення України зсередини

Попри зменшення ВВП, банківська ситуація в Україні стабільна як ніколи раніше. Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Зараз є всі можливості, всі умови для банків фінансувати економіку. Наприклад, ми, Ощадбанк, з початку повномасштабного вторгнення завжди фінансували бізнес", — розповів Наумов.

У малому та середньому бізнесі кредитний портфель Ощадбанку за 2 роки війни збільшився вдвічі.

Також на конференції Інна Фурман з фонду "Обійми нації" разом з Дмитром Золотарьовим представили свій благодійний проєкт з 3D-друку будинків для людей, постраждалих від війни.

"Нас підтримали більше 40 партнерів, які увійшли в наш благодійний проєкт в Ірпені. Ми будуємо зараз будинок для родини, яка постраждала від російської агресії. Ми віддаємо їм будинок абсолютно безкоштовно", — поділилась Інна Фурман.

Підсумовуючи, конференція ReBuild Ukraine посприяла укладенню багатьох угод з міжнародними інвесторами та партнерами. Саме ці угоди та інвестиції сприятимуть якнайшвидшому відновленню України та її економіки вже в найближчому майбутньому.