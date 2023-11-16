Конференция ReBuild Ukraine по восстановлению Украины в Варшаве - итоги

Конференция ReBuild Ukraine. Фото: Facebook/ВЛУЖ

В Варшаве прошла выставка и конференция ReBuild Ukraine. Множество украинских государственных и частных компаний продемонстрировали результаты своей работы, связанной с восстановлением Украины, и работали над привлечением международных инвестиций.

Команда Новини.LIVE также посетила конференцию и пообщалась с участниками.

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Инвестиции в Украину

Несмотря на сложную экономическую ситуацию во время войны в Украине, множество международных инвесторов изъявляют желание инвестировать в Украину и верят, что эти инвестиции принесут со временем плоды.

Об этом Новини.LIVE рассказал исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Сергей Цивкач:

"Если мы говорим о проактивном подходе Ukrinvest, мы обращаем внимание в первую очередь на пять секторов: это агропереработка, это производство строительных материалов, это логистика, это зеленая трансформация, а также автомобильный сектор и сектор производства автомобильных приборов, батарей и электротранспорта".

Также на конференции ReBuild Ukraine присутствовало множество иностранных компаний, которые уже инвестируют или готовы инвестировать в Украину.

В частности, американская компания Chicago Atlantic создала фонд Chicago Atlantic Trident. Это специальный инвестиционный фонд для народа Украины, созданный для того, чтобы помочь создать ощутимое влияние на социальное развитие и помочь Украине победить в войне.

"Талантливый человеческий потенциал и природные ресурсы, а также устойчивость украинского народа делают Украину лучшим местом для инвестирования. Мы здесь для того, чтобы стимулировать изменения и создать более благоприятную среду для иностранных инвестиций", — рассказал Новини.LIVE главный директор Chicago Atlantic Trident Мэтью Тейлор.

Тем временем компания Kingspan, которая является глобальным производителем строительных материалов и представлена в 80 странах мира, планирует инвестировать в завод на 20 000 квадратных метров, который будет построен на западе Украины.

"Это хорошая возможность, поскольку мы продвигаемся к миру, и когда ситуация стабилизируется, появится много возможностей для международных компаний прийти и внести свой вклад в восстановление экономики", — сказал внутренний юридический советник Kingspan Энтони Догерти.

Изменения в правительстве Украины

К тому же команде Новини.LIVE удалось пообщаться с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, также прибывшим на конференцию. Депутат анонсировал изменения, которые в ближайшее время произойдут в украинском правительстве.

"Хотя бы одна уже точно решенная должность. Я не буду спойлерить, но будет в ближайшее время в правительстве одна должность министра", — анонсировал Арахамия.

Восстановление Украины изнутри

Несмотря на уменьшение ВВП, банковская ситуация в Украине стабильна как никогда раньше. Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Сейчас есть все возможности, все условия для банков финансировать экономику. К примеру, мы, Ощадбанк, с начала полномасштабного вторжения всегда финансировали бизнес", — рассказал Наумов.

В малом и среднем бизнесе кредитный портфель Ощадбанка за 2 года войны увеличился вдвое.

Также на конференции Инна Фурман из фонда "Объятия нации" вместе с Дмитрием Золотаревым представили свой благотворительный проект по 3D-печати домов для людей, пострадавших от войны.

"Нас поддержали более 40 партнеров, вошедших в наш благотворительный проект в Ирпене. Мы строим сейчас дом для пострадавшей от российской агрессии семьи. Мы отдаем им дом абсолютно бесплатно", — поделилась Инна Фурман.

Подводя итог, конференция ReBuild Ukraine посодействовала заключению многих соглашений с международными инвесторами и партнерами. Именно эти соглашения и инвестиции будут способствовать скорейшему восстановлению Украины и ее экономики уже в ближайшем будущем.