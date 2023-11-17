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Понад 500 закордонних делегатів відвідали інвестиційний форум для відбудови України

17 листопада 2023 22:15
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Форум FIT for Ukraine у Варшаві — головне
Інвестиційний форум FIT for Ukraine у Варшаві. Фото: FIT
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Понад 500 міжнародних делегатів цьогоріч об'єднав на своєму майданчику наймасштабніший інвестиційний форум FIT for Ukraine: Annual Meeting. Мета форуму — залучення приватних інвестицій для відбудови України.

На заході побувала й команда Новини.LIVE.

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Інвестиційний форум FIT for Ukraine 

FIT for Ukraine — це серія інвестиційних форумів для бізнесу, зацікавленого у відновленні України.

Усі, хто бажає інвестувати в Україну та взяти участь у її відбудові, на форумі FIT у Варшаві 14-15 листопада отримали найактуальніші аналітичні дані щодо інвестиційних стимулів, регуляторних змін, практичних аспектів реалізації проєктів, обговорили найважливіші питання, з якими стикаються інвестори в Україні.

На порядку денному, зокрема, були такі теми:

  • фінансування приватного сектору для трансформації української економіки,
  • відновлення українських регіонів і промисловості за участю приватного сектору: державна підтримка та стимули,
  • успішні кейси, інвестиційні плани на 2024 рік

Захід відбувся у рамках найбільшої виставки з реконструкції України ReBuild Ukraine у Варшаві. 

Головні підсумки форуму

На форумі у Варшаві були присутні безліч представників міжнародних компаній, які готові інвестувати та вести бізнес в Україні. А також ті, хто вже активно й успішно просувається на українському ринку. 

Приміром, компанія Bayer ще задовго до повномасштабної війни інвестувала близько 200 млн євро, щоб налагодити виробництво насіння кукурудзи на заводі на Житомирщині. Bayer зі своїм заводом є одним із найбільших інвесторів у регіоні — податки становлять близько 25% бюджету місцевої громади.

"Протягом 2022 року наша компанія вирішила продовжити інвестиції у розширення виробництва насіння, а у квітні 2023 року оголосила про рішення збільшити їх до 60 млн євро", — повідомив генеральний директор Bayer в Україні Олівер Гірліхс.

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Генеральний директор Bayer в Україні Олівер Гірліхс. Фото: FIT

Тим часом американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) допомагає уряду України залучати державні та приватні інвестиції на відбудову країни.

"Для надання підтримки DFC використовує відразу декілька інструментів: пряме кредитування, покриття ризиків, покриття воєнних ризиків. Наразі DFC проявляє інтерес до фінансування та страхування в ключових секторах економіки України, зокрема проєктів у сфері енергетики", — повідомила Агнес Дасевич, операційна директорка DFC.

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Операційна директорка DFC Агнес Дасевич. Фото: FIT

Також дуже важливим сектором інвестицій для України зараз є енергетичний сектор.

"Залучення інвестицій та енергоефективних технологій в Україну має бути основою відбудови. Йдеться про економію мільйонів гривень у бюджетах громад, про конкурентний бізнес, нові робочі місця, добробут кожної родини", — переконана Ганна Замазєєва, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

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Анна Замазаєва. Фото: FIT

Не відстають і українські компанії. "Астарта" відновить будівництво додаткової лінії глибокої переробки сої на Глобинському переробному заводі у Полтавській області. Проєкт був оголошений у 2021 році вартістю 50 млн доларів США, з урахуванням інфляції зараз він оцінюється близько 60 млн доларів США.

"Інвестиції будуть розподілені на три роки. Завод здатний щорічно виробляти приблизно 160 тисяч тонн високопротеїнового соєвого шроту, 40 тисяч тонн соєвої олії та 9 тисяч тонн гранульованої оболонки", — розповіла Юлія Берещенко, директорка зі сталого розвитку бізнесу та зв’язків з інвесторами агрохолдинг "Астарта-Київ".

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Юлія Берещенко. Фото: FIT

Підсумовуючи, інвестори, які прийдуть до України ще до завершення війни, отримають безліч переваг, зокрема: 

  • дешевший вхід, який пов'язаний з недооціненими активами та більшим вибором об'єктів для інвестування;
  • більша відкритість і поступливість місцевих партнерів;
  • системна підтримка влади і максимальне сприяння в роботі;
  • менші операційні витрати;
  • можливість зайняти значну долю ринку і наростити свою присутність, перш ніж прийдуть інші гравці.

Про це повідомив під час форуму FIT for Ukraine Сергій Гайдачук, засновник і президент CEO Club Ukraine та CEO Club London.

Загалом у 2023 році заходи FIT for Ukraine відвідало понад 7 тисяч осіб з 65 країн світу, які потенційно можуть зробити вагомий внесок у розвитку України. 

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