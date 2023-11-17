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Более 500 иностранных делегатов посетили инвестиционный форум для восстановления Украины

17 ноября 2023 22:15
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Форум FIT for Ukraine в Варшаве - главное
Инвестиционный форум FIT for Ukraine в Варшаве Фото: FIT
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Более 500 международных делегатов объединил на своей площадке самый масштабный инвестиционный форум FIT for Ukraine: Annual Meeting. Цель форума — привлечение частных инвестиций для восстановления Украины.

На мероприятии побывала и команда Новини.LIVE.

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Инвестиционный форум FIT for Ukraine

FIT for Ukraine — это серия инвестиционных форумов для бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины.

Все желающие инвестировать в Украину и принять участие в ее восстановлении на форуме FIT в Варшаве 14-15 ноября получили самые актуальные аналитические данные по инвестиционным стимулам, регуляторным изменениям, практическим аспектам реализации проектов, обсудили важнейшие вопросы, с которыми сталкиваются инвесторы в Украине.

В повестке дня, в частности, были следующие темы:

  • финансирование частного сектора для трансформации украинской экономики,
  • восстановление украинских регионов и промышленности с участием частного сектора: государственная поддержка и стимулы,
  • успешные кейсы, инвестиционные планы на 2024 год.

Мероприятие прошло в рамках крупнейшей выставки по реконструкции Украины ReBuild Ukraine в Варшаве.

Главные итоги форума

На форуме в Варшаве присутствовало множество представителей международных компаний, готовых инвестировать и вести бизнес в Украине. А также те, кто уже активно продвигается на украинском рынке.

К примеру, компания Bayer еще задолго до полномасштабной войны инвестировала около 200 млн евро, чтобы наладить производство семян кукурузы на заводе на Житомирщине. Bayer со своим заводом является одним из крупнейших инвесторов в регионе — налоги составляют около 25% бюджета местного сообщества.

"В течение 2022 года наша компания решила продлить инвестиции в расширение производства семян, а в апреле 2023 года объявила о решении увеличить их до 60 млн евро", — сообщил генеральный директор Bayer в Украине Оливер Гирлихс.

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Генеральный директор Bayer в Украине Оливер Гирлихс. Фото: FIT

Между тем американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) помогает правительству Украины привлекать государственные и частные инвестиции на восстановление страны.

"Для оказания поддержки DFC использует сразу несколько инструментов: прямое кредитование, покрытие рисков, покрытие военных рисков. В настоящее время DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в ключевых секторах экономики Украины, в частности, проектов в сфере энергетики", — сообщила Агнес Дасевич, операционный директор DFC.

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Операционный директор DFC Агнес Дасевич. Фото: FIT

Также очень важным сектором инвестиций для Украины является сейчас энергетический сектор.

"Привлечение инвестиций и энергоэффективных технологий в Украину должно быть основой восстановления. Речь идет об экономии миллионов гривен в бюджетах громад, о конкурентном бизнесе, новых рабочих местах, благосостоянии каждой семьи", — убеждена Анна Замазеева, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Анна Замазеева. Фото: FIT

Не отстают и украинские компании. "Астарта" возобновит строительство дополнительной линии глубокой переработки сои на Глобинском перерабатывающем заводе в Полтавской области. Проект был объявлен в 2021 году стоимостью 50 млн долларов США, с учетом инфляции сейчас он оценивается около 60 млн долларов США.

"Инвестиции будут распределены на три года. Завод способен ежегодно производить примерно 160 тысяч тонн высокопротеинового соевого шрота, 40 тысяч тонн соевого масла и 9 тысяч тонн гранулированной оболочки", — рассказала Юлия Берещенко, директор по устойчивому развитию бизнеса и связей "Астарта-Киев".

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Юлия Берещенко. Фото: FIT

Подытоживая, инвесторы, которые придут в Украину еще до завершения войны, получат множество преимуществ, в частности:

  • более дешевый вход, который связан с недооцененными активами и большим выбором объектов для инвестирования;
  • большая открытость и уступчивость местных партнеров;
  • системная поддержка власти и максимальное содействие в работе;
  • меньшие операционные расходы;
  • возможность занять значительную долю рынка и нарастить свое присутствие прежде, чем придут другие игроки.

Об этом сообщил во время форума FIT for Ukraine Сергей Гайдачук, основатель и президент CEO Club Ukraine и CEO Club London.

Всего в 2023 году мероприятия FIT for Ukraine посетило более 7 тысяч человек из 65 стран мира, которые потенциально могут внести весомый вклад в развитие Украины.

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