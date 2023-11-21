Обучение пилотов на F-16: последние подробности

Американский истребитель F-16. Фото: Wikimedia commons

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 продолжается в странах Европы и США. Партнеры предоставили учебно-боевые самолеты для центра подготовки, который строят в Румынии.

И поскольку Украина переходит на данный тип самолета, то будет строить мощные учебные центры по подготовке пилотов на своей территории.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, одного учебного центра для всех пилотов, инженеров и летчиков недостаточно. К тому же, есть ограниченное количество тренажеров, симуляторов, боевых самолетов, а также инструкторов. Потому США и Европа и присоединились к авиационной коалиции.

"ВУЗы — это одно обучение, а центр обучения, где пилоты будут проходить серьезную квалификацию — это совсем другое. Мы тоже будем строить такие центры, если уже переходим на F-16. Возможно, даже во время войны. Почему нет?", – уточнил Игнат.

По его данным, Великобритания, не имеющая F-16, обучает украинских молодых лейтенантов по программе английского языка. Эта учеба продлится до двух лет, с переходом на боевой самолет.

В общем, обучение пилотов, как в военное так и в мирное время — непрерывный процесс, добавил спикер ПСУ. Курсант поступает на первый курс летного факультета, и он уже начинает летать. В бригадах тоже продолжаются постоянные полеты — по пять летных смен в неделю.

Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, как Украина усиливала свою ПВО. По его словам, в октябре 2022 года Украина получила первые западные комплексы ПВО — NASAMS и IRIS-Т.

Затем воздушная защита начала наращиваться, поступили дополнительные установки — Patriot, SAMP/T, Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура велика, но для надежной защиты страны ее мало.