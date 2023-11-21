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Стали відомі подробиці про навчання українських пілотів на F-16

21 листопада 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Навчання пілотів на F-16: останні подробиці
Американський винищувач F-16. Фото: Wikimedia commons
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 триває у країнах Європи та США. Партнери надали навчально-бойові літаки для центру підготовки, який наразі будують в Румунії.

І оскільки Україна переходить на даний тип літака, то теж будуватиме потужні навчальні центри по підготовці пілотів своїй території.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За словами Ігната, один навчальний центр не витягне усіх пілотів, інженерів та льотчиків. До того ж є обмежена кількість тренажерів, симуляторів, бойових літаків, а також інструкторів. Тому США та Європа і долучились до авіаційної коаліції. 

"ВНЗ — це одне навчання, а центр навчання, де пілоти проходитимуть серйозну кваліфікацію — це зовсім інше. Ми теж будуватимемо такі центри, якщо вже переходимо на F-16. Можливо, навіть під час війни. Чому ні?" — уточнив Ігнат.

За його даними, Велика Британія, яка не має F-16, наразі навчає українських молодих лейтенантів по програмі англійської мови. Це навчання триватиме до двох років, з переходом на бойовий літак.

Загалом, навчання пілотів, як у військовий так у мирний час — є безперервним процесом, додав спікер ПСУ. Курсант вступає на перший курс льотного факультету, і він вже починає літати. У бригадах теж тривають постійні польоти — по п'ять льотних змін на тиждень.

Нагадаємо, спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, як Україна підсилювала свою ППО. За його словами, у жовтні 2022 року Україна отримала перші західні комплекси ППО — NASAMS та IRIS-Т.

Опісля повітряний захист почав нарощуватись, надійшли додаткові установки — Patriot, SAMP/T. Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура велика, але для надійного захисту країни її замало.

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