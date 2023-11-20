РФ обстреляла Украину КАБами: Игнат рассказал, как бороться

Обстрелы Херсона. Фото: Херсонская ОГА

По прифронтовой линии Украины прилетает более ста управляемых авиабомб (КАБ) на разных направлениях. Больше всего от них страдают Херсонщина и находящиеся там украинские войска.

С данной угрозой лучше справляется ЗРК Patriot, которая способна сбивать российскую авиацию, осуществляющую пуски КАБов, а также получение Украиной американских истребителей F-16.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, российская авиация, которая запускает КАБы по Украине, подлетает к фронтовой или пограничной линии в 50 км и производит пуск. Дальше эта бомба летит вглубь Украины еще на 20 км. Больше всего от таких обстрелов страдает гражданская инфраструктура и ВСУ.

"Довольно часто КАБами обстреливается Бериславский район Херсонской области. Враг бьет по домам и его это не останавливает. Как всегда берет не качеством, а количеством. КАБы стали для них альтернативой ракет для ударов по прифронтовой территории", — отметил представитель ПСУ.

Спикер ПСУ Юрий Игнат. Фото: Украина MediaCentr

По его словам, данные российские авиабомбы похожи на американские JDAM, успешно применяемые Украиной. JDAM – точная бомба в 250 кг.

Российский аналог имеет 500 кг и сейчас бороться с их пусками нет возможности из-за недостаточности ЗРК, которые могут сбивать российские истребители.

"Весной в Брянской области система Patriot уничтожила пять российских бортов: одновременно три вертолета и два самолета, которые, собственно, летели бомбить наш север. Сначала они долго не могли понять, что это, но с тех пор долго не залетали на это направление", – уточнил Игнат.

Также, по его данным, подобный случай был на Одесщине и возможно еще где-то, о чем пока неизвестно.

"Наличие на определенных направлениях таких систем как Patriot уже провоцирует определенную панику у российских пилотов. А если к ним добавить еще и F-16, которые будут усиливать защиту с неба, тогда враг прекратит выполнение таких задач", — подытожил Игнат.

Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, как Украина усиливала свою ПВО По его словам, в октябре 2022 Украина получила первые западные комплексы ПВО — NASAMS и IRIS-Т.

Затем воздушная защита начала наращиваться, поступили дополнительные установки — Patriot, SAMP/T, Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура обширная, но для надежной защиты страны ее мало.