РФ обстріляла Україну КАБами: Ігнат розповів, як боротися

Обстріли Херсонщини. Фото: Херсонська ОДА

Наразі по прифронтовій лінії України прилітає понад сто керованих авіабомб (КАБ) на різних напрямках. Найбільше від них страждає Херсонщина та українські війська, які там знаходяться.

Із даною загрозою найліпше справляється ЗРК Patriot, яка здатна збивати російську авіацію, що здійснює пуски КАБів, а також отримання Україною американських винищувачів F-16.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За його словами, російська авіація, яка запускає КАБи по Україні, підлітає до фронтової чи прикордонної лінії за 50 км і здійснює пуск. Далі ця бомба летить вглиб України ще на 20 км. Найбільше від даних обстрілів страждає цивільна інфраструктура та ЗСУ.

"Досить часто КАБами обстрілюється Бериславський район Херсонської області. Ворог бʼє по людських хатах і його це не зупиняє. Як завжди бере не якістю, а кількістю. КАБи стали для них альтернативо ракет для ударів по прифронтовій території", — відзначив речник ПСУ.

Спікер ПСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukraine MediaCentr

За його словами, дані російські авіабомби схожі на американські JDAM, які успішно застосовує Україна. JDAM — точна бомба у 250 кг.

Російський аналог має 500 кг і наразі боротися із їх пусками не має можливості через недостатність ЗРК, які можуть збивати російські винищувачі.

"Навесні у Брянській області система Patriot знищила п'ять російських бортів: одночасно три гелікоптери та два літаки, які, власне, летіли бомбити нашу північ. Спершу вони довго не могли зрозуміти, що це, але відтоді довгенько не залітали на цей напрямок", — уточнив Ігнат.

Також, за його даними, схожий випадок був на Одещині і можливо, ще десь, про що наразі невідомо.

"Наявність на певних напрямках таких систем, як Patriot, вже провокує певну паніку у російських пілотів. А якщо до них додати ще й F-16, які підсилюватимуть захист з неба, тоді ворог припинить виконання таких завдань", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, як Україна підсилювала свою ППО. За його словами, у жовтні 2022 року Україна отримала перші західні комплекси ППО — NASAMS та IRIS-Т.

Опісля повітряний захист почав нарощуватись, надійшли додаткові установки — Patriot, SAMP/T. Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура велика, але для надійного захисту країни її замало.