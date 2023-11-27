Чи введуть в Україні графіки відключень найближчим часом, — гендиректор YASNO

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. Фото: Yasno

Масовані атаки Росії безпілотниками останніми днями та сильна негода призвели до локальних руйнувань в енергосистемі України та відключень світла. Однак ці відключення є тимчасовими — вводити планові наразі причин немає.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Дефіциту електроенергії немає

Наразі в Україні, зокрема в південних регіонах, спостерігаються масові відключення світла. Однак йдеться не про планові відключення.

"Під час обстрілів та під час негоди немає генераційного дефіциту. Тобто сума електроенергії, яку ми виготовляємо всередині України, та додаткового імпорту нам вистачає, щоб забезпечити споживання по всій країні", — повідомив Сергій Коваленко.

Ті відключення, які є наразі, повʼязані з пошкодженнями мереж внаслідок негоди або атаки безпілотників. І найближчим часом причин для запровадження графіків відключень немає.

Нагадаємо, близько 500 населених пунктів на півдні України залишилися без світла через негоду.