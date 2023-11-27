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Введут ли в Украине графики отключений в ближайшее время, — гендиректор YASNO

27 ноября 2023 14:00
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Введут ли в Украине графики отключений в ближайшее время, — гендиректор YASNO
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Фото: Yasno
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Массированные атаки России беспилотниками в последние дни и сильная непогода привели к локальным разрушениям в энергосистеме Украины и отключениям света. Однако эти отключения временные — вводить плановые причин пока нет.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Дефицита электроэнергии нет

В Украине, в частности в южных регионах, наблюдаются массовые отключения света. Однако речь не идет о плановых отключениях.

"Во время обстрелов и во время непогоды нет генерационного дефицита. То есть сумма электроэнергии, которую мы производим внутри Украины, и дополнительного импорта нам хватает, чтобы обеспечить потребление по всей стране", — сообщил Сергей Коваленко.

Те отключения, которые сейчас есть, связаны с повреждениями сетей вследствие непогоды или атаки беспилотников. И в ближайшее время причин для введения графиков отключений нет.

Напомним, около 500 населенных пунктов на юге Украины остались без света из-за непогоды.

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